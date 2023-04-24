Halk eğitim merkezlerine uzaktan eğitim imkanı geliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim merkezlerinde yeni bir dijital eğitim platformun hizmete sunulacağını bildirerek, “Burada da süreç bitti, inşallah önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta içerisinde vatandaşımızın hizmetine açacağız. Böylece herhangi bir kursa gelmeden uzaktan eğitim yoluyla, vatandaşlarımız istedikleri kursları alarak sertifikasyonunu gerçekleştirecekler” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca geliştirilen ‘Diyalekt’ İngilizce dijital eğitim platformu, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen programla tanıtıldı. Her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenme süreçlerini eğlenceli bir şekilde kolaylaştırılması için tasarlanan platformun tanıtım programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitimde dijitalleşmenin eğitim sistemlerinde kullanılan en önemli enstrümanlardan biri olduğunu ifade etti.

Özer, ‘Diyalekt’e ilişkin, “Sadece eğitim çağ nüfusunun değil, e-devlete kayıtlı tüm vatandaşlarımızın kullanabileceği ve çok rahat bir şekilde İngilizceyi öğrenebileceği bir platform ortaya koyduk. İyi ki bunu yapmışız. Bakın göreceksiniz Türkiye’deki yabancı dil ile ilgili iklim değişecek ve Türkiye’de şu anda mevcut İngilizce dijital platformların en iyisidir” diye konuştu.

Diyalekt’in yabancı dil ile ilgili sorunları uzun vadede çözmek için bir platform olarak hizmet vermeye devam edeceğini dile getiren Özer, Türkçe ile ilgili de dijital platformun hazırlıklarının bittiğini ve gelecek hafta itibariyle açılacağını kaydederek, "Dolayısıyla Türkçe, Matematik ve İngilizceyle ilgili süreci nihayetlendirmiş olacağız” dedi.

Arapça dil eğitimine ilişkin yeni bir hazırlığa başlandığını söyleyen Özer, "Yaklaşık 1,4 milyon öğrencimiz İmam Hatip Liselerinde eğitim görüyor. Orada Arapça öğrenimi ile ilgili sıkıntılar var. İngilizcedeki o sadece okuduğunu anlama becerisi, Arapça için de geçerli. Dinleme, dinlediğini anlama, yazma ve konuşma, yani o dört beceri ilgili orada da sıkıntılar var. O süreci de desteklemek için Arapça dijital platformunu da inşallah bugün itibariyle başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk eğitime yeni ’dijital’ sistem

Özer, 2022 yılında halk eğitim merkezlerinin 13 buçuk milyon vatandaşa eriştiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Şimdi amacımız; hem halk eğitim kurslarının içeriklerini yenilemek hem de Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı’nın kısaltması olan HEMBA ismiyle yeni bir dijital platformu vatandaşımızın hizmetine sunmak. Burada da süreç bitti, inşallah önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta içerisinde vatandaşımızın hizmetine açacağız. Böylece herhangi bir kursa gelmeden uzaktan eğitim yoluyla, vatandaşlarımız istedikleri kursları alarak sertifikasyonunu gerçekleştirecekler. Sadece Türkiye’de değil, kıta Avrupa’sında, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız, istemesi durumunda uzaktan eğitimle platforma girerek rahat bir şekilde istediği becerileri kazanabilecek” ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlara yabancı dil desteği verileceğini anlatan Bakan Özer, oradaki hayatı kolaylaştıran, hayata girmelerinin anahtarı olan yabancı dil öğretimiyle ilgili ücretsiz olarak destek sağlanacağını açıkladı.

Özer, korona virüs salgınında olduğu gibi 6 Şubat’taki deprem felaketinde de kendi canlarını hiçe sayarak göstermiş oldukları fedakarlıktan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.