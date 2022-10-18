Halk Günü uygulaması vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen ’Halk Günü’nde vatandaşları makamında ağırlayarak, talep ve şikâyetleri dinliyor.

Vatandaşların talepleriyle tek tek ilgilenen Subaşı, ilgili birimlere gerekli talimatları vererek taleplerin kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Bu hafta uygulanan ’Halk Günü’ görüşmelerinin saat 14.00-16.00 arası olacağı duyurulmasına rağmen yaşanan yoğunluktan dolayı Subaşı gelen hiçbir vatandaşı geri çevirmedi. Uygulamanın saatlerini esneten Subaşı, makamına gelen tüm vatandaşları tek tek dinleyerek sorunlarını çözmek için ilgili birimlere talimat verdi. Vatandaşlar da uzun süredir devam eden ’Halk Günü’ uygulamasının devamından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Subaşı’ya teşekkürlerini iletti. Görüşme sonucunda taleplerin daha hızlı çözüme kavuştuğunu kaydeden vatandaşlar, uygulama ile sorun ve taleplerini başkanlık makamına iletirken bir yandan da şehrin yönetimine katıldıkları için ayrıca mutlu olduklarını belirtti.