Halk konsere eşlik etti
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapılan 100. Yıl Konseri büyük katılım ile gerçekleşti.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde yapılan 100. Yıl Konseri büyük katılım ile gerçekleşti.
Söğüt Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında konser düzenlendi. Düzenlenen konsere, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever, protokol ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Türk Müzik topluluğu tarafından çalınan ve söylenen şarkılara halk eşlik etti.