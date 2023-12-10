Halk konsere eşlik etti

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yapılan 100. Yıl Konseri büyük katılım ile gerçekleşti.

Halk konsere eşlik etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yapılan 100. Yıl Konseri büyük katılım ile gerçekleşti.

Söğüt Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında konser düzenlendi. Düzenlenen konsere, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı İsmet Sever, protokol ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Türk Müzik topluluğu tarafından çalınan ve söylenen şarkılara halk eşlik etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman