Halk kütüphaneleri KPSS girecek öğrenciler için 7/24 açık
Çayırova Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan gençlerin kaynaklara ulaşmakta sıkıntı çekmeden sınava hazırlanabilecekleri halk kütüphanelerinin 7 gün 24 saat açık olacağını duyurdu.
Çayırova Belediyesi, KPSS’ye hazırlanan gençlerin kaynaklara ulaşmakta sıkıntı çekmeden sınava hazırlanabilecekleri halk kütüphanelerinin 7 gün 24 saat açık olacağını duyurdu.
Çayırova Belediyesi, KPSS’ye hazırlanan gençler için ilçede bulunan halk kütüphanelerini sınav süreci boyunca açık olacağını duyurdu. KPSS süreci boyunca Akse İlçe Halk Kütüphanesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Halk Kütüphanesi, sınava hazırlanan Çayırovalılar için 7/24 açık olacak.