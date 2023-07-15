Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı Çanlılarla buluştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Çan İlçe Teşkilatı tarafından Esat Kabaklı konseri düzenlendi. İsmet İnönü Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen konsere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya, MHP Çan İlçe Başkanı Halil Turhan, AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, “15 Temmuz Hain Darbe girişiminin seneyi devriyesini gerçekleştirdiğimiz bugünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dualar ile yad ediyorum. 15 Temmuz’da millet kurtarılmıştır” dedi.

Sanatçı Esat Kabaklı söylediği parçalarla Çanlılara unutulmaz bir akşam yaşatırken, vatandaşlar sık sık Sanatçı Kabaklı’ya eşlik etti.