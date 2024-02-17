Halk oyunlarına Orhangazi mührü

Bursa’da düzenlenen Okullar Arası Halk Oyunları İl yarışmasında Orhangazi’yi temsil eden 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Orhangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu birinci oldu. Yarışmada çok sayıda okul arasından sıyrılan Orhangazi ekibi, yöresel kıyafetleri, müzikleri ve danslarıyla jüri ve seyircilerden tam not aldı. Orhangazi ekibi, bölge yarışmalarına katılarak Türkiye finalleri için performans gösterecek.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ve Orhangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Eğitmeni Mahmut Usta, "Okulumuzun ve Orhangazi’mizin adını bölgemize ardından da bütün Türkiye’ye duyurabilecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz çok çalıştılar ve başardılar. Halk oyunları, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Bu kültürü yaşatmak ve yaymak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Orhangazi ekibinin yarışmada sergilediği performans büyük beğeni topladı. Ekip şimdi de heyecan içerisinde bölge elemelerine ve Türkiye finallerine hazırlanıyor