'Halka kulaklarınızı tıkadığınız gibi, bana da kulaklarınızı tıkamışsınız'

Silivri Belediyesi, 2025 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı I. Birleşimi, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın ve AKP Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, belediye çalışmalarına yönelik ithamlarda bulundu.

MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, Silivri Belediyesi’nin asli görevlerini yerine getirmediğini iddia etti. Aşkın, yüzme havuzunun kapatılacağını ve Barış Manço Çocuk Kütüphanesi’nin sebepsiz yere yıkıldığını öne sürdü.

Başkan Balcıoğlu, muhalefetin havuz ve Barış Manço Kütüphanesi üzerinden siyaset yapması üzerine eleştirilere sert yanıt verdi. Başkan Balcıoğlu, “Madem öyle göreve geldiğim dönemde havuzun hali ne durumdaymış gelin hep birlikte bakalım, tüm Silivrililer görsün” diyerek havuzun görüntülerini ekrana yansıttı. Başkan Balcıoğlu “Yılda bir yapılması gereken filtre değişimini yapmamışsınız, 6 aylık periyodik bakımları yapmamışsınız şu görüntüleri görünce utandım gerçekten yani çocukları bu filtreden geçen suya sokmaya nasıl hangi vicdan el veriyor. Mümkün değil gerçekten yazık diyorum” şeklinde konuştu.

Havuzdaki sıkıntıları dile getiren Başkan Balcıoğlu, göreve geldiğinde havuzda inceleme yaptırdığını, havuzun nem alma cihazındaki bakır olması gereken bataryaların alüminyum olarak kullanıldığını, cihazın ısıtma bataryasının patlamış olduğunu belirtti. Başkan Balcıoğlu, nem alma cihazının genel ve aylık bakımları yapılmadığı için cihazın tamamen çürümüş olduğunu dile getirdi.

Atılan her adımın sağlam olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Her işimizi sağlam temellere oturtmak istiyoruz. Bu nedenle bazı projeler belki birkaç ay gecikebilir. Üç ay gecikse de önemli olan, yapılan işin kalıcılığı. İnanın, dokuz aydan bu yana bıraktığınız bu işlerle uğraşıyorum, tek tek çözüm arıyorum. Merak etmeyin az kaldı, bu da bitecek” şeklide konuştu.

Barış Manço Çocuk Kütüphanesi’ne yönelik eleştirilere yanıt veren Başkan Balcıoğlu, kütüphanenin göreve geldiklerindeki durumunu ekrana yansıtarak, “Tek tek soruyorum, hanginiz çocuklarınızı bu haldeki bir yere göndermek ister?” dedi.

Görsellerdeki kusurlara dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, duvarların çöktüğünü, zeminin ayrıldığını, tavanın hasar gördüğünü, duvarlarda çatlaklar bulunduğunu ve ıslak hacim duvarlarında çökme meydana geldiğini belirtti. Tüm bu kusurların nedeninin ben yaptım oldu anlayışı ile, temeli dahi olmayan bir yerde çocuk kütüphanesi açılması olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu ekranda gösterdiği hasarların deprem ya da afet nedeniyle değil, basit bir yağmurda bile temeli olmadığı için çökme ve toprak kayması ile karşılaşacağını belirterek muhalefete yüklendi.

“İBB İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ GURUR İÇİNDE SÜRDÜRECEĞİZ”

Aşkın, belediyenin çiftçilere verdiği 100 milyon TL desteğin doğrulanamadığını öne sürdü. Başkan Balcıoğlu, “Halka kulaklarınızı tıkadığınız gibi, bana da kulaklarınızı tıkamışsınız” diyerek Silivri Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı iş birlikler çerçevesinde çiftçilere 100 milyon TL’nin üzerinde destek sağlandığının altını çizdi. Başkan Balcıoğlu, her zaman İBB ile iş birliği içinde çalıştıklarını ve bu destekleri gururla sürdüreceklerini dile getirdi.

Başkan Balcıoğlu, İBB ile iş birliklerine yönelik olarak muhalefetin, ‘Belediyeyi İBB’ye devredin’ eleştirileri hakkında şöyle konuştu:

“Önceki dönemde, iktidarın desteğiyle Silivri’ye yatırım yapılırken iktidarın desteğiyle, ‘o yapıldı bu yapıldı’ diye siyasi şov yapıyordunuz. Siz iş birliği yapınca sorun yok ben yapınca belediyeyi ‘Büyükşehir’e devredeceksiniz’ diyorsunuz. Siz de o zaman iktidara devretseydiniz! Devlet de bizim, İBB de bizim, Silivri Belediyesi de bizim. Tüm kamu kurumları hepimizin. Önemli olan Silivri’ye hizmet etmektir, bu kadar net.”

Bu kesintilerin nedeni Türkiye’de çok sayıda belediyeyi yönetiyor olmamız

AKP Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, mevcut yönetimin SGK borçlarını ödemediği için İller Bankası kesintilerinin yüzde 40 ile devam ettiğini ve Silivri Belediyesi’nin kentsel dönüşüm konusunda somut adımlar atmadığını iddia etti.

Başkan Balcıoğlu, Türkiye’de çok sayıda belediyenin Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilmesi nedeniyle bu kesintilerin şimdi uygulanmaya başladığını belirtti.

Kesintilerin sadece SGK borçları ile alakalı olmadığını Ezgi Aş’nin vergi borçlarının da kesintisinin yapıldığını belirten Başkan Balcıoğlu, “Bu borcu 9 ayda ben yapmadım geçmiş dönemlerden devraldım” diye konuştu.

