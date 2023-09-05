Halkalı Gümrüğü'nde mahsur kalanlar binaların çatısında kurtarılmayı bekledi

İstanbul’da Halkalı Gümrüğü’nde sağanak sonrası şoförler ve çalışanlar mahsur kaldı. Bir binanın çatısına çıkarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar dron ile görüntülendi.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, şehrin birçok noktasında su baskınlarına neden oldu. Sel sularının vurduğu Halkalı Gümrüğü’nde de araçlar mahsur kaldı. Gümrük işlemleri için gelen şoförler ve çalışanlar da sel suları nedeniyle içeride bulunan bir binaya sığındı. Binanın çatısına çıkarak yardım isteyen vatandaşlar dron ile görüntülendi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler mahsur kalanların bot ile kurtarılması için çalışma başlattı.