Halkalı gümrüğündeki taşkına yarım kalan dere ıslahı neden oldu

Halkalı Gümrüğü’nde meydana gelen sel taşkınına, yarım kalan Menekşe deresi ıslah çalışmasının neden olduğu iddia edildi. Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yıldırım Akbaba, "Dere ıslah edildi ancak son 1.5 yıldır göle döküldüğü nokta kapatılarak temizlik çalışması yapılıyordu. Orası kapalı olduğu için sel suyu yolunu bulamadı ve döndü gümrüğe bu afete sebebiyet verdi" dedi.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede sel baskınlarına neden oldu. Halkalı Gümrüğü’nde bulunan araçlar sulara gömülürken, çalışanlar ise uzun süre bir binada mahsur kaldı. Gümrükte yaşanan sel felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Dron ile havadan görüntülenen gümrük alanının arkasında bulunan ve taşkının meydana geldiği Menekşe deresi yatağı, taşkının nedenini de gözler önüne serdi. Dere yatağının bir gümrük alanına kadar olan kısmının ıslah edilerek genişletildiği ancak gümrük alanı başladıktan sonra göl ile birleştiği noktada ıslah yapılmayarak daraldığı görüldü. Taşkının bu daralmanın olduğu noktada yaşandığı belirtildi. Daralmanın yaşandığı alanda sel suları nedeniyle sürüklenen bir kepçe ise dikkat çekti.

Halkalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yıldırım Akbaba yaşanan dere ıslah sürecini anlatarak, “2007 yılında burada bir afet oldu. O afetten sonra bu arka kısmından gelen dere ıslah edildi. Ama derenin en son kısmında göle döküleceği kısımda 1.5 yıldır devam eden bir temizlik süreci başladı. Orayı temizlemek için derenin tam göle bağlandığı kısım kapatıldı. Orası kapalı olduğu için sel suyu yolunu bulamadı ve döndü gümrüğe bu afete sebebiyet verdi. Bu afetin olacağı meteoroloji tarafından uyarıldı. Yetkililer neden bunun önlemini almadılar, en azından bu afet atlatılana kadar bunun niye açmadılar biz de bunu merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sel felaketinin yaşandığı saatlerde araçların konteynırlardan mal yüklemeye hazırlandığını anlatan Akbaba, “Yarım saat sonra yükleme yapacaklardı. Eğer devrilen konteynerler orada yükleme için yanaşmış olsalardı benim 20’ye yakın şoförüm belki de vefat etmiş olacaktı. Kendi araçlarımızda 20 - 25 milyon TL ye yakın zararımız var. Bunun sorumlusu kimse buna gerekli yaptırım yapılsın” şeklinde konuştu.