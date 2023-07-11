Halkalı-Ispartakule hızlı tren tünel açma çalışmaları düzenlenen törenle başlatıldı

Halkalı-Ispartakule arası tünel açma çalışmaları töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı; tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52’ye yükseltmiş olacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz" dedi.

Türkiye’de yapımı devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin Halkalı-Ispartakule arası tünel açma çalışmaları düzenlenen törenle başlatıldı. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Mehmet Tunç ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün katıldı. Projenin öneminden bahseden Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için projeye çaba sarf edildiğinin de altını çizdi. TBM giriş noktası olan Halkalı kesiminde portal imalatlarının tamamlandığını ifade eden Abdulkadir Uraloğlu, 1 numaralı TBM’in kesici kafa montajının tamamlandığını ve tünel delme çalışmalarının da başlayacağını aktardı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demiryollarını 2003 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak tespit ettik. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demiryollarında yeni bir atılım başlattık. Son 21 yılda demiryollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaptık. ’Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi’ vizyonuna sahip çıktık. Demiryollarımızın tamamını elden geçirdik ve yeniledik. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibarıyla, 2 bin 250 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Hatlarımızın; 8 bin kilometre ile yüzde 60’ını sinyalli, yüzde 40’ını ise elektrikli hale getirdik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık. İlk olarak 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattı sonrasında Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatlarını hizmete aldık. Son olarak 26 Nisan’da Ankara-Sivas hattının da açılmasıyla 11 ilimizi birbirine hızlı tren ağıyla bağlamış olduk. 2053 Ulaştırma ve Lojistik ana planı ve yol haritamızla, hızlı tren hizmeti alan il sayımızı; tüm hızlı tren projelerimizi tamamladığımızda 52’ye yükseltmiş olacağız. Demiryolu hat uzunluğumuzu da 28 bin 590 kilometreye yükselteceğiz" dedi.

"Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflerimiz arasındadır"

Projenin önemine değinen Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Asya-Avrupa Demiryolu koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje, Demir İpekyolu güzergahının ülkemizden geçen bölümü ile Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattımız 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8 bin 420 metrelik Ispartakule-Halkalı arası olmak üzere 3 fazdan oluşmaktadır. Bu 3 kısmın birleşmesiyle toplamda 229 kilometre güzergahta saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni yüksek standartlı tren hattı inşa etmiş olacağız. Tüm hatların tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 6 buçuk saatten 2 buçuk saate düşecektir. Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkması hedeflerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.

"Segment fabrikası kurulumu tamamlanmış ve üretime başlanmıştır"

TBM giriş noktası olan Halkalı kesiminde portal imalatları tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Sizlerle birlikte Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nin üçüncü fazı olan Halkalı-Ispartakule kısmındaki tünel açma çalışmalarını başlatarak projenin tamamında çok önemli bir aşamayı daha hayata geçiriyoruz. Proje ile üçüncü faz kapsamında; 6 bin 180 metre TBM tünel, 860 metre aç kapa tünel ve bin 380 metre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dahil 8 bin 420 metre uzunluklu yeni demiryolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatları yapılacaktır. Sanat yapıları ve Halkalı İstasyonu bölgesine ait işler de tamamlanarak test aşaması sonrası hat devreye alınacaktır. Şu anda sizlerle birlikte bulunduğumuz TBM giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatları tamamlanmıştır. Segment fabrikası kurulumu tamamlanmış ve üretime başlanmıştır. 1 numaralı TBM’in kesici kafa montajı tamamlanmış olup artık tünel delme çalışmalarına başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi, Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettik"

Projenin Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf edildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolunun hayata geçmesi; bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi de bu kapsamda büyük bir titizlikle ele aldığımız işlerin başında geliyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın 30 Ekim 2017’de hizmete alınmasıyla bu büyük hayal gerçekleşmiş oldu. Hattın hizmete alınmasıyla birlikte gelişmeye başlayacak ticari hareketlilik bölge insanımızın ve ülkemizin ekonomik süreçlerine, kalkınmasına ve gelişmesine çok büyük faydalar sağlayacaktır. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi, Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde uzun zamandır hayata geçmesi için çaba sarf ettiğimiz önemli bir projedir" diye konuştu.