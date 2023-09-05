Halkın güvenliği için sel bölgesinde planlı elektrik kesintisi

Trakya Bölgesi’ne enerji akışı sağlayan TREDAŞ, bölgede yaşanan şiddetli yağışların sebep olduğu zorlayıcı koşullar nedeniyle Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde enerji kesintisi kararı aldığını duyurdu.

TREDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşanan şiddetli yağışların sebep olduğu zorlayıcı koşullar nedeniyle Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi tamamıyla birlikte İğneada’ya bağlı Avcılar, Sislioba, Limanköy ve Beğendik köylerinde halkımızın güvenliği için enerji kesintisi kararı alınmıştır. Şu an için Demirköy ilçesinde enerji kesintisi yaşanan başka bir bölge bulunmamaktadır. AFAD tarafından bize iletilen bilgilere göre, bölgede yaşanan kayıp vakaları nedeniyle enerji sağlama çalışmalarının tehlikeli olduğu, enerjilendirme çalışmalarının AFAD’dan gelecek olan yeni bildirime göre başlatılacağı ifade edilmiştir. Sel sonucu yolların çökmesi ve ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu süreçte yaşadığımız kayıplar nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Kayıp vatandaşlarımızın bir an önce sağlıkla bulunmalarını umut ediyor, anlayışınız ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz" denildi.