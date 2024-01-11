Halkın müziğini rock müziğiyle birleştiriyorlar, 'Objektif' 35'inci yılını kutluyor

Türkiye’nin ‘’sosyolojik, politik ve ekolojik’’ tarihine besteleriyle ışık tutarak 35 yıldır sahnede yer alan Objektif rock grubu, kurucusu Vecdi Yücalan ile üniversite öğrencilerle buluştu. Yücalan, “Halkın müziğini rock müziğiyle birleştiriyor, rock müziğinin birikimini yenileyerek günümüze taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplumsal meselelere ve çevre bilincine karşı hassasiyetinden taviz vermeyen Objektif rock grubu kurucusu Vecdi Yücalan, Doğuş Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Söyleşi ve dinleti olarak planlanan etkinlik boyunca Yücalan, hem öğrencilerden gelen soruları yanıtladı hem de 35 yıldır sahnede söylediği şarkıları seslendirdi.

“Halkın müziğini rock müziğiyle birleştiriyoruz” diyen Yücalan, “Rock müziğinin birikimini yenileyerek günümüze taşıyoruz. Böylelikle dinleyicilerin Rock müziğini daha çok dinlemesini ve sevmesini amaçlıyoruz. Köklerimizden uzaklaşmadan Neşet Ertaç, Cem Karaca, Ali Ekber Çiçek, Aşık Veysel parçalarını kendimize has yorumumuzu katarak konserlerde seyircileriyle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Yücalan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“EXPO 2016’da Deep Purple grubu ile aynı sahnede yer aldık ve bu performansımızı 4 parçalık bir EP olarak yayınladık. Açmıyor Yeşil adlı 7 parçalık konser albümümüz ise 2021 yılı başında yayınlandı. 2022 yılı sonunda ise ‘’Hey Sen’’ adlı single yayınlandı. 35’inci yılımızı Türkiye Turnesi ve çeşitli sanatçı dostlarımızla yapacağız konserlerle kutlayacağız. Yıl sonuna kadar da çıkacak birkaç parçadan oluşan single da yeni albümlerin müjdesi olsun.”