Halkla ilişkiler sektöründe GTC İletişim'e 3 ödül

Altın Pusula Halka İlişkiler Ödülleri’nde, GTC İletişim ve Danışmanlık, Trendyol’un Sepette İyilik Projesi ile Kurumsal Sorumluluk Kategorisi, Trendyol’un Pandemi Dönemi İletişimi Projeleriyle Pandemi Projeler Kategorisi ve ÜNLÜ & Co’nun fintech girişimi Piapiri ile de Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri Kategorisi ödüllerini aldı.

25 yıldır stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti sağlayan GTC İletişim ve Danışmanlık (Global Trending & Communication), Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) düzenlediği 21. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde üç ödüle birden sahip oldu. İletişim şirketi, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un Sepette İyilik Projesi ile Kurumsal Sorumluluk Kategorisi, Trendyol’un Pandemi Dönemi İletişimi Projeleriyle Pandemi Projeler Kategorisi ve Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun fintech girişimi Piapiri ile de Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.

Üç ödüle layık görüldükleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren GTC İletişim Kurucusu ve Ajans Başkanı Müge Sevil “Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde üç ödüle layık görüldüğümüz için çok mutlu ve gururluyuz. 25 yıldır olduğu gibi şirketimizin temel değerlerini koruyarak değişen ve gelişen iletişim şekillerine uyum sağlıyoruz. Deneyimli çalışma arkadaşlarımız, ulusal ve uluslararası paydaşlarımız ile bundan sonra da iş ortaklarımıza en doğru stratejik iletişim yaklaşımını sunmaya devam edeceğiz” dedi.