Haluk Levent şehit ailesine destek konseri verdi

Ünlü sanatçı Haluk Levent, şehit Müslüm Özdemir’in ailesine destek olmak amacıyla önemli bir adım attı. Bursa’da bir eğlence mekanında sahne alan Haluk Levent, konser gelirini şehit ailesine bağışlarken, sevenlerinden tam destek aldı.

Pençe-Kilit bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Müslüm Özdemir’in ailesinin 6 Şubat depremlerinden etkilendiği ve çadırda kaldıkları öğrenilmişti. Türkiye’yi derinden etkileyen bu olay karşısında sanatçı Haluk Levent şehit ailesine destek için harekete geçti.

Bursa’da bir eğlence mekanında sevenlerine konser veren Haluk Levent, sahneye çıkarken şehitleri unutmadı. Konser boyunca yaşanan olaylar dolayısıyla üzgün olduğunu ve istek parça almayacağını belirten Levent, konser geliriyle şehit ailesine destek vereceğini söyledi. Ünlü sanatçı sevenleri tarafından büyük takdir topladı.

Haluk Levent twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Bursa konserimin geliri ve Hasan Can Kaya kardeşimin bir gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız" dedi.