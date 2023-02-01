Haluk Levent ve Eypio, dondurucu soğukta sevenlerini coşturacak

Fest, Haluk Levent ve Eypio’yu soğuk havada sevenleriyle buluşturacak. Eğlencenin bir an olsun hız kesmeyeceği festival, heyecanlı yarışmalara da sahne olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan Kar-Fest, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 4 Şubat’ta sabah saat 09.00’da başlayıp geceye kadar sürecek ve Haluk Levent ile Eypio’nun en güzel şarkılarını seslendireceği festivalin basın toplantısı gerçekleştirildi.

"Bu şehrin festivali"

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceğinin ön görüldüğü bir günde festival düzenleyeceklerini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yolların kar ve buzla kaplı, rakımın yaklaşık bin 200 olduğu ve saatlerin ilerledikçe coşkunun arttığı ortamda, yaklaşık 30-40 bin kişiyle festival yapıyorsanız. Burada tecrübeye de, güce de, bilgi birikimine de ihtiyacınız vardır. Kar-Fest sadece Kartepe’nin festivali değil. Adı Kar-Fest olsa da bu şehrin ve bölgenin festivali" dedi.

"Heyecanlıyım"

Heyecanlı olduğunu belirten Başkan Kocaman, "Aslında Kar-Fest daha istediğimiz seviyede değil. Bunu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuştuk. Çalışmalarla nereye varabileceğimizi, Kar-Fest’in birkaç günde gerçekleştirilebilir bir festival olabileceğini her zaman konuşuyorduk. Ulaşımın zorluğu, taşımanın zorluğu ve öncesi, sonrası gibi süreçlerle, ’Şimdilik böyle yapalım’ diye uygun bulduk. Festivalin ikincisini inşallah hep birlikte önümüzdeki cumartesi günü Maşukiye Sisli Vadi de gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kocaeli Kent Meydanına festivalin simgesi olan kar döküldü. Uzun süredir kara hasret kalan vatandaşlar dökülen bir kamyon karın tadını çıkardı.

Katılımcılar

Toplantıya Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yönetimi, turizm işletmecileri, muhtarlar ve gazeteciler katıldı.

Eğlence hız kesmeyecek

Festival ateşinin yakılmasıyla başlayacak etkinlikte, katılımcılara gün boyu sıcak çorba, sucuk ekmek ve ayran, irmik helvası, çay, kahve ikramı yapılacak. Eğlencenin bir an hız kesmeyeceği etkinlikte DJ performanslarının yanı sıra yerel sanatçılar Atilla Çağ, İbrahim Gözükara, Muhammed Vanal da sahne alacak. Saat 16.00’da başlayacak Eypio’nun konseriyle heyecanı artacak festivalde saat 19.30’da Haluk Levent konseriyle katılımcıların içi ısınacak.

Yarışmalar da düzenlenecek

Festival, heyecanlı yarışmalara da sahne olacak. Saat 14.00, 16.00 ve 18.00’de bot yarışması yapılacak Kar-Fest’te 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde ise kardan adam yarışması düzenlenecek. Ziyaretçiler ayrıca saat 15.00’de karaoke etkinliğinde birbirleriyle tatlı bir yarış içerisinde olacak.