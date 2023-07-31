Ham petrolde dünyayı ayağa kaldıracak proje

Kocaeli Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "Kimyasal Yıkama Teknolojisi ile Ham Petrol Geri Kazanımı" projesi ile petrolün rezervuarlardan daha etkin çıkarılması sağlanacak. Alabama Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve Clemson Üniversitesi’nin de paydaş olarak yer aldığı proje, 1 Ağustos’ta başlayacak. Türkiye’de çıkarılan petrolün, ihtiyacın yaklaşık yüzde 10’unu karşıladığını ifade eden KOÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol, "Önümüzdeki haftalar içinde yer alacağımız çalışmanın, ülkemizi yakından ilgilendiren dışa olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalara büyük oranda katkı sağlayacağını umut ediyoruz" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol, yaklaşık 15 yıl önce petrol rezervuarlarının daha etkin kullanılabilmesi açısından kimyasal yıkama tekniği ile ilgili araştırmalara başladı. Akyol, araştırmaları sırasında yurt dışında bu konuyla ilgili yürütülen çok sayıda çalışmada da yer aldı. Akyol’un yurt dışında edindiği tecrübeyi Türkiye’de de hayata geçirmek isteyen Kocaeli Üniversitesi, Kimyasal Yıkama Teknolojisi ile Ham Petrol Geri Kazanımı Projesi’ni hayata geçirdi. TÜBİTAK 2219 doktora sonrası araştırma bursu çerçevesinde önerilen proje kabul edildi.

Tüm detayların düşünüldüğü ve alanında uzman isimlerin yer aldığı proje, Türkiye’nin petrol kaynaklarını yakından ilgilendiriyor. Proje çerçevesinde Alabama Üniversitesi Jeoloji Bölümü bünyesinde, kimyasal yıkama teknolojileri ile petrol kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik araştırma faaliyetleri yapılacak. Elde edilen başarılı neticeler ile birlikte rezervuarlardan petrolün daha etkin çıkartılması sağlanacak. 1 Ağustos’ta başlayacak projenin, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığına umut olması bekleniyor.

"Ülkemizin petrol kaynaklarının daha etkin çıkarılmasına yönelik olumlu sonuç elde edeceğimizi umuyoruz"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol, "TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursu çerçevesinde önermiş olduğumuz petrol kaynaklarının veriminin artırılmasına yönelik kimyasal yıkama teknolojisi, ABD Alabama Üniversitesi ev sahipliğinde, üniversitemizle ortaklaşa yürütülecektir. Bu çalışmada, yüzey aktif maddelerle birlikte yapacağımız uygulamalar ile yeraltı ortamındaki petrol kaynaklarının daha aktif, daha verimli şekilde yeraltı ortamından alınmasına yönelik bir teknoloji çalışacağız. Bu çalışmalar yaklaşık 15 yıldır ilgi alanımıza girmekte, çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Oldukça iyimser sonuçlarımız da var. TÜBİTAK çerçevesinde yürüteceğimiz projemiz ile ülkemizin petrol kaynaklarının daha etkin çıkarılmasına yönelik olumlu sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz" dedi.

Farklı üniversiteler ile iş birliği yapılacak

Projenin 1 Ağustos’ta başlayacağına dikkat çeken Akyol, "Proje bünyesinde farklı üniversitelerle ikili iş birliklerimiz gerçekleştirilecek. Özellikle petrol kütlelerinin 3 boyutlu görüntülenme çalışmaları Chicago Üniversitesi bünyesinde Argonne Ulusal Laboratuvarı ile ortaklaşa çalışmalar yapılacak. Projenin ana kısmını oluşturan kuruluş kendileri. ABD içinde Arizona Üniversitesi ve Clemson Üniversitesi ile de bu çereçvede ortak çalışmalar sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Bu kimyasal yöntem ile kendi petrol kaynaklarımızı yeraltı ortamından daha iyi şekilde çıkartacağız"

Kimyasal yıkama teknolojisinin önemine değinen Doç. Dr. Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimyasal yıkama teknolojisi, özellikle petrol gibi suya karışmayan sıvıların yeraltı ortamından daha etkin bir şekilde alınmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu çerçevede farklı kimyasallar kullanılmaktadır. Bizimde kullanacağımız soğuk teknoloji olarak adlandırdığımız yüzey aktif maddeler ile bunu gerçekleştirmeyi umuyoruz. Bu konuyla ilgili Kocaeli Üniversitesi olarak, daha önce ABD’deki birtakım çalışmalarda yer aldık. Dolayısıyla iyi sonuçlarımız mevcuttur. Bu kimyasal yöntem ile kendi petrol kaynaklarımızın yeraltı ortamından daha iyi bir şekilde çıkartılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"Elde ettiğimiz tecrübeler ülkemizdeki kaynakların daha etkin çıkarılmasına katkı sağlayacak"

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak görüldüğünü kaydeden Akyol, "Bizim ülkemizde çıkartabildiğimiz petrol miktarı ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10’unu karşılamakta. Doğal olarak ülkemiz genel anlamda bu konuda dışa bağımlı ülke olarak görülmektedir. Ancak son dönemlerdeki yeni petrol rezervlerinin bulunmasına paralel olarak, daha önce var olan petrol rezervlerin ve yeni bulunan rezervlerin de bu gibi yöntemlerle etkin şekilde çıkarılması, bizim ülkemiz açısından enerji bağımlılığımızı, dışa bağımlılığımızı azaltacağını düşündürmektedir. Bununla ilgili yapılan çalışmalar çok kısıtlıydı. Bizim bu konuda yapacağımız çalışmalar muhtemelen geniş bir çalışma olacaktır. Yaklaşık 15 yıldır Arizona Üniversitesi ve Alabama Üniversitesi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Özellikle belirli dönemlerde Amerikan petrollerinin daha etkin çıkarılmasına yönelik projelerde yer aldık. Burada elde ettiğimiz tecrübelerin, kendi ülkemizdeki kaynakların daha etkin çıkarılmasına yönelik katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

"Ülkemizin dışa olan bağımlılığını azaltmaya yönelik yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak"

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı Doç. Dr. Nihat Hakan Akyol, Amerika’daki kurumlar ile sürekli iletişim halinde olduklarını da ifade ederek, "Bu çalışmaya paralel olarak petrol üzerine yürüttüğümüz çalışmalar mevcuttur. Daha önce bu konuda zaten ziyaretlerimiz oldu. Aynı zamanda Amerikan ortaklarımız ile de yakın iletişim içerisindeyiz. Eş zamanlı olarak hem ülkemizde Kocaeli Üniversitesi bünyesinde hem de ilgili üniversitelerle ortak çalışmalarımız devam etmektedir. Uluslararası makaleler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de çalışmalarını tamamladı. Bir kısmı da devam ediyor. Önümüzdeki haftalar içinde yer alacağımız çalışmanın, ülkemizi yakından ilgilendiren dışa olan enerji bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalara büyük oranda katkı sağlayacağını umut ediyoruz" sözlerine ekledi.