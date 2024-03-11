Hamdemirci: 'İslam alemine huzur ve Saadet getirmesini niyaz ederim'

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan arınmak olan Ramazan ayı sabır ve ibadet ayıdır.

Yardımlaşmanın zirveye çıktığı, dostluk ve akrabalık bağlarının pekiştiği bir aydır.

Son zamanlarda birçok belediyede olduğu gibi Silivri belediyesi de iftar organizasyonlarında israfa yol açmakta, Ramazan programı adı altında da tefekkür ayı olan Ramazanı eğlenceye dönüştürmektedir. Ramazan israf ve eğlence ayı değildir. İnşaallah 31 Mart'tan sonra Saadet Partisi, Milli Görüş Belediyeciliği ile Ramazan ayının manevi şuur ikliminde gerçekleşmesini sağlayacaktır. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ülkemize ve başta Filistin olmak üzere tüm İslam alemine huzur ve Saadet getirmesini Rabbimden niyaz ederim.

