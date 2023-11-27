Hamdemirci Saadet Partisinin ilçe başkanı oldu
Saadet Partisi Silivri İlçe başkanlığının 7.Olağan kongresi, dün geçekleştirildi. Tek liste halinde girilen kongrede Mahmut Hamdemirci, ilçe başkanı seçildi.
Silivri Belediyesi Fuaye Salonunda yapılan kongre sonrasında Mahmut Hamdemirci başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şöyle oluştu;
İlçe Başkanı: Mahmut Hamdemirci
İLÇE YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
1 KADİR TOKALI, MEVLÜT ALKAN, ABDURRAHMAN ERDOĞAN, SÜLEYMAN YAŞAR, BERKANT TONK, OSMAN ATEŞ, ÜNAL KAYA, YALÇIN YILMAZ, EKREM KILIÇ, DURDU MERAL, MURAT MEMİŞ, MAHMUT TOKDEMİR, MUHAMMED SAHİN, İBRAHİM YILMAZ
IL KONGRE DELEGELERİ ASİL
1 MAHMUT HAMDEMİRCİ, KADİR TOKALI, BERKANT TONK, HATICE TASKIN, SÜLEYMAN YASAR, MEVLUT ALKAN, MUHAMMED ALI AYDI, ASIYA ATES
İLÇE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1 HÜSAMETTİN YAZICI, HALİT TÜRKEL, VAHDETTİN ŞENTÜRK, FATİH KILIÇ, RECEP ÖZKAN, DURMUS KAYA, BAYRAM PARLAK, SAFFET KILIÇ, HARUN GOZLER, MEHMET ATAĞ, MAHSUN ZEKI YILMAZ, ÖZGÜR KALAMAN, HÜSEYİN ALTUNTAŞ, YUNUS KILIC, NECMİ CELİKTEN
İL KONGRE DELEGELERİ YEDEK
OSMAN ATES, UNAL KAYA, ABDURRAHMAN ERDOĞAN