Hamdi Yılmaz: 'İkinci yarı hiç hak etmediğimiz bir skor oluştu'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçıyla ilgili, “10 kişi kalmış rakibe karşı, topun bizde daha fazla kalması gerekirdi. İkinci yarı hiç hak etmediğimiz bir skor oluştu” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan mor-beyazlıların Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “10 kişi kalmış rakibe karşı, topun bizde daha fazla kalması gerekirdi. Rakibimiz puan için uğraş veriyor, elbette bize de yukarıdan aşağıya inmemek için puan lazım. İkinci yarı hiç hak etmediğimiz bir skor oluştu. Bundan sonradaki maçlarda telafi etmeye çalışacağız. Bu maç çok zordu” ifadelerini kullandı.