Hamile kadına şiddet iddiasının 'yalan' olduğu ortaya çıktı

Bayrampaşa’da, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran polis memurlarına hakaret ve tehdit eden şüphelilerin gözaltına alındığı olaylarda, hamile bir kadına müdahale iddiasının gerçeği yansıtmadığına dair yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde polis memurunun hamile kadını sigara içmemesi yönünde uyardığı, hastaneye götürme teklifinde bulunduğu görülüyor.

Bayrampaşa’da yapılan uyarılara rağmen yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden grup, polislere saldırıp tehdit edince gözaltına alınmıştı. Ardından polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran şahıslar da tüm uyarılara rağmen dağılmayınca havaya ateş açılmış ve olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmıştı. Hamile kadına müdahale iddiasının gerçeği yansıtmadığına dair yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde hamile kadına "seni hastaneye götürelim mi, ambulans çağıralım mı?" şeklinde teklifte bulunduğu görüldü. Polisin kadına ayrıca "Gel seni bir oturtalım, hamilesin sigara da içme çok zararlı" şeklinde uyarıda da bulunduğu kameraya yansıdı.