Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hamile bir kadını darp ederek düşük yapmasına sebep olan şahsın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kadının akrabasını yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamile olan Cansel Dursun’u darp ederek düşük yapmasına sebep olan esnaf Mustafa Ö.’ye silahlı saldırı gerçekleşti. Cansel Dursun’un akrabası olduğu öğrenilen şahıs, dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö’ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan Mustafa Ö. ve o esnada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise 2 tabanca ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden kurşunlanan Mustafa Ö. ile topuğundan yaralanan Zeki O.’yu hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise kaçan şahsın peşine düşerek 2 tabanca ile birlikte yakaladı.