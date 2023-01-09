Antalya’da başlayan, ‘WinterLeague Convention hosted by Antalyaspor’ etkinliğinin ilk günü, birbirinden önemli konuk ve konu başlıklarıyla geride kaldı. Panele konuşmacı olarak katılan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, “Yalnızca futbolcu değil, teknik adamlarımız da yurt dışında çalışmalı” dedi.

Spor Bilimi ana forum başlığı altında gerçekleşen, ‘Futbolda antrenör eğitim ve gelişimi’ konu başlıklı panelde, moderatörlüğünü TFF Teknik Koordinatörü Erden Or’un yaparken, UEFA Teknik Geliştirme Başkanı Frank Ludolph ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop konuşmacı olarak yer aldı. Başarılara imza atmış, Türk teknik adamlar olduğuna vurgu yapan Altıntop, “TFF’nin antrenör programlarıyla Avrupa’ya yalnızca futbolcu ihraç eden değil, aynı zamanda teknik adam da gönderen bir ülke olmak istiyoruz” dedi. Altıntop, ’’2020’de başlattığımız yeni programla genç antrenörlerimiz de sahne almaya başladı. Süper Lig’de görev almayan hocalarımız da mesai yapıyor. Burada en önemli hedefimiz sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturmak. Sadece yurt dışına oyuncu ihraç etmek değil, teknik direktörlerimizin de en önemli liglerde sahne almasını istiyoruz. UEFA ile inanılmaz geri dönüşler yapıyoruz. Bizim en büyük paydaşımız. Aktif futbolu bıraktıktan sonra, teknik direktör olarak değil, genel resmi değerlendirme ve bu anlamda yol alma kararı vermiştim. Türk futbolunun eksik noktalarını daha önceden görmüştüm. Bana sorumluluk verildiğinde de, zaten resmi kafamda oturtmuştum. Baktığımız zaman önemli başarılara imza atmış, çok değerli hocalarımız var. Hangi şartlar altında bunları yaptıklarını iyi tartmamız gerekiyor. Kısıtlı imkânlarla çok iyi işler yaptıklarına inanıyorum. Teknik direktörlüğün öneminin farkındayız. Bu bir meslektir. Çok önemli unsurları ve çok değerli paydaşları var ve bunların beraber hareket etmesi gerek. Başarılı olmak istiyorsanız, bütün fonksiyonlara hakim olmanız gerekiyor” diye konuştu.

Ludolph: “Haaland örneğine dikkat çekmek gerek”

UEFA Teknik Geliştirme Başkanı Frank Ludolph ise yaptığı açıklamada, ’’UEFA maçlarına yeterlilik getirdik. Standartlar oluşturduk. 2008 yılında antrenörlere yönelik uzman diploması çıkarttık. Futsal ve kaleci antrenörü diploması detayını getirdik. Bu gelişme 2020’de son şeklini aldı. Eğitim programlarının işleyişinde son yıllarda çok önemli gelişmeler oldu. Antrenör eğitimi aşamasında sürekli bir gelişim oluyor. Her seferinde yeniden değerlendiriyoruz. UEFA A-B-C lisanslarına önem veriyoruz. Özellikle Türk antrenörlerin yurt dışında çalışabilmeleri için imkanlar açıyoruz. Eski profesyonel futbolcular takım yönetmeyi iyi biliyorlar. Bu futbolcular çok ciddi eğitimler alıyorlar. İstediğimiz tek şey doğru şekilde eğitmek. Daha fazla eğitmene ihtiyacımız var. Kaliteyi ve sayıyı arttırmamız gerekiyor. Kadın antrenör sayısını ve yeterliliğini arttırmalıyız. Grassroots, uygulaması Akademik olarak inceleniyor. Kulüpler bunun faydasını görmeli. Üye ülkelerin projelerini destekliyoruz. Bugün dünya Haaland’ı yetiştiren kulübü konuşuyor. O jenerasyondan beş futbolcu profesyonel oldu. Bir kulüp bunu nasıl başardı araştırılıyor. Grassroots herkesin futbol oynamasına ortam oluşturuyor. Grassroots bilinci Türkiye’de var. Burslar düzenleyeceğiz. Rol modeller hayal kurmanızı sağlar’’ ifadelerini kullandı.