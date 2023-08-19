Hamit Altıntop ile Stefan Kuntz, Galatasaray - Trabzonspor maçında

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray-Trabzonspor maçını stattan takip etti.

Hamit Altıntop ile Stefan Kuntz, Galatasaray - Trabzonspor maçında
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray-Trabzonspor maçını stattan takip etti.

Tredyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, Rams Park’ta karşılaşıyor. Bu müsabakayı milli takım yetkilileri de takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmayı stadyumdan izledi.