Hamsi balığı yağlandı, ızgaralık oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hamsi ve çinekop kar yağmamasına rağmen yağlanarak lezzetli dönemine girdi ve balıklara talep arttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali’nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağlanmaya başlayan, ızgaralık olan hamsi ve çinekop balığına olan talep arttı. Balıkçı Cem Tecimen, "Bu sene palamut balığının bolluğundan dolayı büyüyecek olan hamsileri palamutlar yedi. Dolayısı ile palamutlar irileşti çok palamut balığı yakalandı. Şimdi Karadeniz’den hamsi gelmeye başladı fakat Karadeniz hamsisi çok ufak ama Marmara hamsileri irileşti ve yağlandı. Şu anda çok güzel ızgara oluyor Karadeniz hamsileri de yavaş yavaş büyümekte. Palamut balığından sonra şuan çinekop balığı bollaştı, hamsi balığı yavaş yavaş gelmeye başladı. Çinekop balığı güzel ve fiyatları uygun ızgara dahil olmaktadır. Bu balıkların yanında mezgit geliyor, ufak tefek zargana geliyor, levrek ve çupra devamlı var olta balıkçılığı da devam ediyor. Bandırma’da lüfer bu sene zayıftı biraz az oldu bu da palamut balığından kaynaklanıyor. İnşallah yıl başından itibaren balıkçılık ve hamsicilik bollaşmaya başlayacak" dedi.