Hamsi yüklü tır alevlere teslim oldu: Dorse kullanılamaz hale geldi

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde alevlere teslim olan tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı İslambey köyü mevkiinde meydana geldi. İğneada’dan yüklediği hamsileri İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan 51 KV 160 plakalı tırın sürücüsü, seyir halindeyken lastik kısmından duman çıktığını fark etti. Aracı yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken dorsede büyük çapta maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.