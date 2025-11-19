Hamsu Köprüsü çevresinden belediyeden kapsamlı çalışma

Bilecik Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından Hamsu Köprüsü bölgesinde çevre sağlığını tehdit eden eskimiş hatlara yönelik önemli bir altyapı çalışması gerçekleştirildi.

Bölgede çevreye karışan atık sular, yapılan kanalizasyon ara terfi bacası ve 110 metrelik basma hattı imalatı sayesinde kanalizasyon sistemine alınarak Atıksu Arıtma Tesisi’ne yönlendirilmeye başlandı.

Belediye ekipleri, şehir genelinde çevre sağlığını korumak ve daha yaşanabilir bir Bilecik oluşturmak amacıyla altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmaların hem çevresel riskleri azaltacağı hem de bölgedeki yaşam kalitesini yükselteceği belirtildi.