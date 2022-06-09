Hamza Hamzaoğlu'nun oğlu Akörenspor'da
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun oğlu da futbolcu oldu... 2000 doğumlu Ahmet Efe Hamzaoğlu, şu sıralar İstanbul 1. Amatör Lig ekiplerinden Akörenspor'da forma giyiyor.
Filiz lisansını Ulusspor'da çıkaran ancak ilk aktif futbolculuk deneyimini Silivri ekiplerinden Akörenspor'da yaşayan Ahmet Efe bu sezon mor-yeşillilerin son iki maçında forma giydi. Silivri ilçesinin Akören köyünün mor-yeşili ekibi, Ahmet Efe'nin de forma giydiği son maçında Selimpaşaspor'u yenerek rakibini liderlikten etti.
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