Hamza Hamzaoğlu'nun oğlu Akörenspor'da

Filiz lisansını Ulusspor'da çıkaran ancak ilk aktif futbolculuk deneyimini Silivri ekiplerinden Akörenspor'da yaşayan Ahmet Efe bu sezon mor-yeşillilerin son iki maçında forma giydi. Silivri ilçesinin Akören köyünün mor-yeşili ekibi, Ahmet Efe'nin de forma giydiği son maçında Selimpaşaspor'u yenerek rakibini liderlikten etti.