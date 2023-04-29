Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu: 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi.

Bulgaristan’a açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde yapılan analiz ve kontrol çalışmaları neticesinde bir tır aracı riskli olarak değerlendirildi ve x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinde tırın çekici bölümünde şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Arama hangarına sevk edilen tırın şüpheli yoğunluk görülen bölgelerine, narkotik dedektör köpeği tarafından da tepki verildi. Tırın çekici bölümünde bulunan ön, arka ve yan iç kısımlarında gizlenmiş vaziyette vakumlu poşetler olduğunu tespit eden gümrük muhafaza ekipleri operasyon için harekete geçti. Bu noktalarda gerçekleştirilen aramalar sonucu 99 paket içinde toplam ağırlığı 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya ve tır aracına el konurken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediyor.