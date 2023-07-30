Hande Yener komşuyu salladı

Şarkıcı Hande Yener, komşu ülke Bulgaristan’da Mestanlılar Buluşması’nda sahne aldı.

Mestanlı Belediyesi’nce bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Dünya Mestanlılar Buluşması’nda Hande Yener sevenleriyle buluştu. Şarkılarla ve dans gösterileriyle Hande Yener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sırasında konuşan Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım kalabalık rekorunun kırıldığını ifade etti. Başkan İlknur Kazım sahneye çıkarak herkesin cep telefonlarının ışıklarını açmasını istedi ve sonra o anı kendi cep telefonu ile çekerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Her yıl binlerce kişinin katıldığı buluşma Temmuz ayının son haftasında yapılıyor. Etkinliklerde sergiler, çeşitli turnuvalar ve konserler yer alıyor.