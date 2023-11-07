Hapimag Sea Garden Akdeniz'in en büyük yüzme yarışmasına ev sahipliği yaptı

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olan 20. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Yüzme sporu hakkında farkındalığı artırmak ve bu sporun her yaşta yapılabileceğini geniş kitlelere iletebilme hedefi ile düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla bu sene de Ege Bölgesi’nin kapasite olarak en büyük turizm tesislerinden biri olan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da gerçekleşti.

İlk startını Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit’in gerçekleştirdiği müsabakalarda, Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ve şampiyonanın resmi sponsorlarından temsilciler de hazır bulundu. 4 Kasım günü Skoda 3K yarışı ile başlayan şampiyona Skoda 2K, Shell 100. Yıl gece yarışı, Hapimag Sea Garden 5K, Setur Marinas 1K ve Jotun 4x400 Bayrak yarışı gibi etaplardan oluşan şampiyonada farklı ülke ve yaş gruplarından sporcular yarıştı.

7 yıldır Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, yerel, doğal ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol önderliğindeki Sea Garden sürdürülebilirlik ekibi sürekli yeni projeler geliştiriyor ve hayata geçiriyor. Sea Garden ayrıca spora ve sporcuya verdiği destekle de ön plana çıkıyor. Hapimag Sea Garden her yıl Global Wellness Day ve Beach Masters Voleybol Turnuvası etkinlikleri düzenliyor. Ayrıca, Bodrum Cup etkinliklerine de sponsor olarak destek veriyor.

Su sporlarıyla iç içe bir tesis

Türkiye’deki tek olimpik ölçü ve hassasiyette olan parkurlara sahip olan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, su sporlarına en uygun koylardan birisi olan Yalıçiftlik’te bulunuyor. Yılın 12 ayı boyunca kesintisiz hizmet veren tesiste uzman eğitmenler eşliğinde dalış, su kayağı, yelken, katamaran gibi çeşitli su sporlarının dersleri veriliyor. Ayrıca tamamen Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’a ait olan Su Sporları Merkezi’nde eğitim alan misafirler, Almanya Su Sporları Federasyonu’na ait, uluslararası geçerliliği olan katamaran, sörf ve yelkenli ehliyeti alma hakkına sahip.

Şampiyona sonuçları şu şekilde:

Kadınlarda İlk 3

1-Hilal Zeyneb Saraç

2-Zeynep Balto

3-Bengisu Avcı

Erkeklerde İlk 3

1-Gültigin Er

2-Berk Özkul

3-M. Naeim Masri