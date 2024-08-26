Hapimag Sea Garden Bodrum'da Antakya lezzetleri misafirlerle buluşuyor

Bodrum’un doğa ile iç içe eşsiz koylarından Yalıçiftlik’te misafirlerini ağırlayan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, yerel ürün ve üreticilere destek olmak, yöresel lezzetleri evrensele taşımak amacıyla beş yıl önce başlattığı ‘Lezzet Günleri’ etkinliklerine devam ediyor. Bu yıl da 2017 yılında UNESCO’nun ’Üretici Şehirler Ağı’na katılan, Türk ve Orta Doğu mutfağının kesişim noktası olan Antakya lezzetlerini misafirleriyle buluşturdu.

Kurulduğu 1994 yılından bu yana yerel değerlere ve üretime sahip çıkma misyonu ile hareket eden ve bu yıl 30. yaşını kutlayan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, 22-23 Ağustos tarihleri arasında beşinci kez Lezzet Günleri’ne ev sahipliği yaptı.

Antakya mutfağına özel düzenlenen etkinlik kapsamında tesisin Yiyecek&İçecekten Sorumlu Baş Şefi Orhan Demirok, Sea Garden Gastro Team ve Antakya’nın yerel şefleriyle; tamamı Antakya’dan gelen ürünlerle lezzetli mezeler, tatlılar, şerbetler ve aromatik otları kullanarak menüler hazırladı.

Her sene düzenledikleri Gastronomi Günleri kapsamında bu yıl Antakyalı şefleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Hapimag Türkiye, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Hollanda Ülke Direktörü Kerem Demirkol; “Kurulduğumuz günden bu yana yerel değerlerimize sahip çıkmayı misyon edindik; bölgemizde ve diğer bölgelerdeki yerel üreticileri her zaman destekliyoruz. Bu misyon çerçevesinde kültürel bir mozaik haline gelen ve yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, 2017 yılında UNESCO tarafından Üretici Şehirler Ağı’na layık görülen Antakya mutfağını dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistlerle buluşturmak, yabancı misafirlere Türk mutfaklarını anlatmak bizim için çok önemli. Antakya’dan gelen şefler ve özel malzemelerle misafirlerimiz bu bölgelere gitmeden de buraların mutfak kültürünü deneyimleyebiliyor. Bu tür etkinliklerle yerel tatlarımızı uluslararası arenada daha da tanınır kılmayı hedefliyoruz” dedi.

‘Yöresel Lezzetler ile Küresel Adımlar’

Hapimag Sea Garden Resort’un Yiyecek&İçecekten Sorumlu Baş Şefi Orhan Demirok, otelin sürdürülebilir gastronomi yaklaşımı ile yöresel lezzetlere verilen önemi harmanladıklarını belirterek "Hapimag Sea Garden Resort Bodrum olarak, yerelden küresele uzanan bir perspektifle çalışıyoruz. Mutfak ekibimiz, yerel üreticilerden özenle seçtiğimiz mevsiminde taze ürünleri, modern tekniklerle buluşturarak misafirlerimize sunuyor. Özellikle, UNESCO tarafından tanınan ve tescillenmiş Antakya mutfağının aromatik ve eşsiz lezzetlerini, misafirlerimizle buluşturmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Antakya’dan gelen ve Gastronomi Günleri’nde emeği geçen tüm şeflerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.