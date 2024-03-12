Hapis cezası bulunan 38 şahıs yakalandı

Balıkesir'de Jandarma ekipleri suç oranın azalmasına yönelik gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında hapis cezası bulanan 38 şahsı yakaladı.

Hapis cezası bulunan 38 şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’de Jandarma ekipleri suç oranın azalmasına yönelik gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında hapis cezası bulanan 38 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir genelinde suç oranının azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için geçtiğimiz bir hafta boyunca asayiş denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetim sonucunda; 0-5 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 şahıs, 5-10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs, 10 Yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs olmak üzere toplamda hapis cezası bulunan 38 şahsı yakaladı. Yapılan denetimde ayrıca ASAL yakalama kaydı bulunan 250 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 84 şahıs olmak üzere toplam 372 şahıs yakalandı.

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