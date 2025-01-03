Hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlik ile yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı, sahte kimlikle yakaladı.

Hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlik ile yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı, sahte kimlikle yakaladı.

İnegöl Jandarma komutanlığı İnegöl’ün Kulaca mahallesinde devriye atarken şüphelendikleri şahsı durdurup incelediler. İncelemede sahte kimlik veren şahsın Kamil E.(47) olduğunu tespit ettiler. İncelemede karşılıksız çekler suçundan 7 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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