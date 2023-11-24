Hapis cezasıyla aranan sanıklar operasyonla yakalandı

Kocaeli'de farklı suçlardan hapis cezası ile aranan 2 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hapis cezasıyla aranan sanıklar operasyonla yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’de farklı suçlardan hapis cezası ile aranan 2 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan G.Ç. (42), "Kocaeli Taşra İlamat Masası ve Adana Ağır Ceza İlamat Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan T.K. (28) yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman