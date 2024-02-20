Harç desteğine öğrencilerden yoğun ilgi

Gölbaşı Belediyesi’nin eğitime destek amacıyla başlattığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilere verilen harç desteğine kısa sürede onlarca öğrenci başvurdu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışı ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik desteklerine devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin başvuru ücretini karşılama kararı aldı. Yapılan duyuruların ardından başvurularını tamamlayan öğrenciler, belediyeye akın etti. Harç desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler sınava giriş belgesi, ödeme dekontu ve geçerli bir IBAN numarasıyla beraber Merkez Belediye Binası, Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve İncek Ek Hizmet Binasına gelerek destek için başvurdu. Başvuru merkezlerindeki yoğunluk dikkati çekerken, öğrenciler verilen destek için Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkür etti.

“Kardeşlerimizin her zaman yanındayız”

Eğitim alanında birçok projeye imza attıklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı’nda okuyan evlatlarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için belediye imkanlarını seferber ettik. Ücretsiz servis hizmetimizle ulaşım sorununu ortadan kaldırırken, e-dershane uygulamamızla onlara destek olmaya çalıştık. İlkokuldan üniversiteye öğrencilerimiz için destek projelerini, sosyal projeleri, kültür gezisi projelerimizi hayata geçirdik. Şimdi de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerimizin başvuru ücretlerini karşılama kararı aldık. Başvuru noktalarında oluşan yoğunluğa baktığımızda ne kadar doğru bir karar aldığımızı görebiliyoruz. Onlar yeter ki okusun. Biz kardeşlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Başvurular 19-28 Şubat tarihleri arasında haftanın her günü, 08.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edilecek.