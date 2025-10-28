Hareket halinde üretim yapan tır, Balıkesir'e ulaştı: Günde 30 bin çorba

Günde 30 bin çorba, 10 bin üç çeşit yemek ve günlük 40 bin ekmek üretilebilen afet tırı Balıkesir’e ulaştı. ’Hızır 41’ afet ekibi ile Kocaeli İtfaiyesi, arama-kurtarma, sıcak yemek desteği için bölgede çalışmalara başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası hızlıca harekete geçti. Depremin ardından Hızır 41 afet ekibi ve Kocaeli İtfaiyesi, bölgeye destek vermek üzere yola çıktı. Büyükşehir’in mobil mutfak tırı, Sındırgı’daki depremden etkilenen vatandaşlara ve sahada görev yapan ekiplere sıcak yemek ikramında bulunmak üzere bölgede konuşlandı.

Afet bölgesine Hızır 41’den hızlı destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sındırgı merkezli depremin ardından kriz yönetim planını devreye alarak bölgeye ulaşan ilk kurumlardan oldu. Afet durumlarında anında müdahale için sürekli hazır tutulan Hızır 41 Afet Mutfağı, gerekli ekipman ve personeliyle birlikte ivedilikle deprem bölgesine sevk edildi. Mobil aşevi, depremden etkilenen vatandaşlara ve bölgede görev yapan arama-kurtarma personeline sıcak yemek ulaştıracak. Hızır 41 ekibi, sahada kurulan koordinasyon merkezleri ile iletişim halinde çalışarak, ihtiyaç duyulan noktalara gün boyu sıcak ikram ve içecek desteği sağlayacak. Tırları, 15 dakikada kurulabilen sisteme sahip. Mobil tırlar 5 gün dışarıya bağımsız çalışabiliyor. En büyük özellikleri ise seyir halinde bile ekmek ve yemek üretimi yapabiliyor olmaları. Bu yönüyle afet tırları olası afet anlarında her zaman vatandaşın hizmetinde olacak, gıda üretimini kusursuzca sağlayabilecek. Her bir Afet Tırı ile; günlük 30 bin kişilik çorba, günlük 10 bin üç çeşit yemek ve günlük 40 bin roll ekmek üretilebiliyor.

Kocaeli itfaiyesi de Sındırgı’da görevde

Depremin ardından hızla organize olan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi de arama-kurtarma çalışmalarına katılmak ve tüm desteğini vermek üzere bölgeye hareket etti. Eğitimli itfaiye personeli, hem hasar gören yapılarda güvenliği sağlamak hem de yangın tehlikesi bulunan alanlarda gerekli önlemleri almak amacıyla sahada aktif olarak görev alacak. Ekipler, bölgedeki ilk tespitlerin ardından kurtarma ve teknik destek süreçlerine dahil olacak, aynı zamanda bölgeye ulaşan diğer illerden gelen ekiplerle koordineli şekilde çalışarak en hızlı müdahaleyi sağlayacak.