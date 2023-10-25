Hari Vukas: 'Kazanmak için her şeyi yapacağız

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, UEFA Konferans Ligi’nde deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda yarın deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve oyunculardan Rachid Ghezzal, maçın oynanacağı Aspmyra Stadyumu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vukas, zor bir maç olacağını belirterek, “Rakip kendi sahasında iyi, sert ve disiplinli oynuyor. Grupta bir puanımız var. Puanımızı yükseltmek istiyoruz. Gruptan çıkmak zorundayız. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Son haftalarda istenen sonuçları alamıyoruz. Ligde ve Avrupa’da her maça kazanma amacıyla çıkıp bu durumu düzeltmeliyiz" dedi.

Hari Vukas, yoğun bir fikstürleri olduğunu ifade ederek, "Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu takvimde en doğru şeyin son antrenmanı İstanbul’da yapmak olduğunu düşündük. Maçın zor olduğunun farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray maçında yeni şeyler gösterdiğimizi düşünüyorum. Yaklaşık yetmiş dakika on kişi mücadele ettik. Galatasaray maçında iyi bir görüntü sergiledik ve bu durum daha iyiye gidecek" açıklamasında bulundu.

Rachid Ghezzal: “Tek düşüncemiz kazanmak”

Siyah-beyazlı futbolcu Rachid Ghezzal ise, Bodo/Glimt maçıyla ilgili, “Yarın zor bir maç olacak, bunun bilincindeyiz. Şu anda iyi durumda değiliz. Kendi sahamızda Lugano’ya kaybettik. Bu mağlubiyeti telafi etmeliyiz. Tek düşüncemiz kazanmak ve grupta iyi bir noktaya gelmek. Hava sıcaklığı konusunda şanslıyız, hava daha soğuk olabilirdi. Maça hazırız. İyi odaklandık. Suni çimde oynamak bizim için olağan bir durum değil. Çok kötü bir çim sahada oynamaktansa suni çimde oynamayı tercih ederim. Uzun bir uçuş yaptığımız için burada antrenman yapamadık. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynayarak, suni çim ve hava durumu gibi detaylara bakmadan kazanmak istiyoruz. Kendimi tamamen iyi hissediyorum. Zaten öyle olmasam ne hoca beni oynatır ne de ben oynamak isterim. İyiyim ve mutluyum. Takıma faydalı olduğumu düşünüyorum. Böyle devam etmesini umuyorum” diye konuştu.