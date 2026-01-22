Harikalar diyarı Kazdağları beyaz örtüsü ile bir başka güzel

Balıkesir’de beyaza bürünen Kazdağları’nın zirvesi dronla havadan görüntülendi. Eşsiz kar ve doğa manzarası izleyenleri adeta mest etti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan ve "harikalar diyarı" olarak nitelendirilen Kazdağı Milli Parkı, eşsiz coğrafi yapısı ve barındırdığı endemik bitki zenginliğiyle dikkat çekiyor. Kazdağları’nın karla kaplı zirvesi Sarıkız Tepesi dron kamerası ile görüntülendi.

Marmara ve Ege bölgeleri arasında doğal bir sınır oluşturan ve mitolojideki adıyla "İda Dağı" olarak da bilinen Kazdağı, Biga Yarımadası’nda doğu-batı doğrultusunda uzanan yapısıyla bölgenin oksijen deposu olma özelliğini taşıyor. Yakın bölgedeki tek yüksek dağ kütlesi olan Kazdağı, ırmaklar tarafından açılan derin kanyonlarla parçalı bir yapı sergiliyor.

Başta meşhur Şahinderesi Kanyonu olmak üzere, dağın derin vadileri ve kanyon yapısı, denizden gelen iyotlu havanın dağ iklimiyle karışmasına imkan sağlayan özel hava koridorları oluşturuyor. Bu coğrafi avantaj, bölgeyi hem oksijen oranı açısından zenginleştiriyor hem de bitki çeşitliliği için elverişli bir ortam sunuyor.

Oluşan özel iklim şartları, Kazdağı Milli Parkı’nı endemik türler açısından Türkiye’nin en önemli noktalarından biri haline getiriyor. Yapılan araştırmalara göre dağda, Türkiye’ye özgü 79 farklı bitki türü tespit edildi. Bu türlerden 29’unun ise dünyada sadece Kazdağı’nda yaşadığı belirlendi. Bölgenin sembolü haline gelen "Kazdağı Göknarı" ise bu endemik zenginliğin en başında yer alıyor.

Doğaseverlerin ve bilim insanlarının uğrak noktası olan Kazdağı Milli Parkı, barındırdığı bu zengin ekosistem ile korunması gereken en önemli doğal miraslar arasında gösteriliyor.