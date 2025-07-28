Harmancık Meyrandağı'ndaki yangın dronla böyle görüntülendi

Bursa’nın Harmancık ilçesinde, Meyrandağı bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. İHA muhabirinin dron ile kaydettiği görüntüler yemyeşil ormanların nasıl alevler içinde kaldığını gözler önüne seriyor. Gün batımına kadar havadan müdahale ise devam edecek.

Harmancık ve Orhaneli’de 6 köyün boşaltıldığı yangın söndürme çalışmalarına çevre köylerden vatandaşlar da destek veriyor. Ancak bölgede etkili olan rüzgar, müdahaleyi zorlaştırıyor ve alevlerin yayılmasına neden oluyor.

Dron ile çekilen görüntüler, yangının ulaştığı boyutları gözler önüne sererken, alevlerin ormanlık alanı hızla sardığı görülüyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğunçabaharcıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına orman, büyükşehir itfaiyesi, çok sayıda sivil toplum örgütü, gönüllüler, köylüler, bölgedeki yerel yönetimler, diğer ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Tarım Aş. ekipleri de destek veriyor.