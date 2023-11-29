Harmancık MYO öğrencilerine nitelikli staj desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Harmancık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uluslararası projelere imza atan bir ahşap firmasından staj desteği geldi. MYO’nun ilgili programlarında eğitim gören öğrenciler, yaz ve 30 günlük zorunlu stajlarını firma bünyesinde yapabilecek.

Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Firma Genel Müdürü Ömer Mahmut Erman imza attı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, BUÜ MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın,Harmancık MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Şimşek, akademisyenler, idari personel ve firma yöneticileri de törende hazır bulundu.

Yapılan işbirliğinin üniversiteye, firmaya ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Araştırma üniversiteleri misyonu içerisinde iş dünyası temsilcileriyle daha nitelikli proje ortaklığı yapmaya gayret ediyoruz. Eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmenin yanı sıra öğrencilerimizi de mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bunun yolu da iş dünyası ile ilişkilerimizi geliştirmek ve proje ortaklığı gerçekleştirmektir. Üniversitemizin meslek yüksekokullarında yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerimiz aynı zamanda sektör için hayati önem taşıyan nitelikli personel ihtiyacı için yetişmiş kaynak olacaklar. Yapılacak işbirliği protokolleri ile iyi bir eğitim alacaklar ve doğru alanlarda staj yapacaklar. Bu konuda bizlere destek sağlayan tüm iş dünyası temsilcilerimize ve ahşap firması yetkililerine teşekkür ediyoruz. İşbirliğimiz hayırlı olsun” diye konuştu.

“İşbirliği herkese katkı sağlar”

Firma Genel Müdürü Ömer Mahmut Ermanise sadece yurt içi değil, yurt dışında da çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini aktardı. Sektörde en çok ihtiyaç duydukları konunun yetişmiş personel olduğunu vurgulayan Ömer Mahmur Erman; “Bu konuda her zaman sıkıntı yaşıyoruz. Nitelikli personel, kendini geliştirmiş ve bu konuda eğitim almış personel ihtiyacımız hep oluyor. Üniversitemizle de bu konuda bir işbirliği yapmak istedik. Karşılıklı kazan kazan durumu olacak. Uludağ Üniversitesi mezunlarını bünyemizde çalıştırıyoruz. Hepsinden çok memnunuz. Bundan sonra da imzalayacağımız protokol sayesinde öğrencilerin stajlarını şirketimiz bünyesinde yapmalarını sağlayacağız. İyi olanlarla da elbette birlikte çalışmayı arzu ederiz. Protokolümüz hepimize hayırlar getirsin” açıklamasında bulundu.

Harmancık MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Şimşek da konuşmasında desteklerinden ötürü şirket yöneticilerine teşekkür etti. Şimşek, protokolün öğrencilere kıymetli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.