Harmancık'ta yangın yeniden büyüdü

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangını tekrar başladı. İki mahallenin tahliye edilmeye çalışıldığı bölgeye, 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Harmancık'ta yangın yeniden büyüdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Harmancık ilçesindeki orman yangını tekrar başladı. İki mahallenin tahliye edilmeye çalışıldığı bölgeye, 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Harmancık ilçesi dün başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, bugün öğleden sonra yeniden büyüdü. Bölgeye 3 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Harmancık’taki Çakmak ve Orhaneli Yakuplar Mahallesi’nde tedbir için tahliye çalışmaları başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlerle süren savaşına vatandaşlar da tankerleriyle su taşıyarak destek olmaya çalışıyor.

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