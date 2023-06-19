Harvardlı gençler, Biletinial için özel proje geliştirdi

Biletinial, Harvard Business School’un (HBS) Field Immersion Projesi çerçevesinde tüm dünyadan seçtiği 171 iş ortağından biri oldu. Proje çerçevesinde HBS’da yüksek lisans eğitimi gören öğrenciler, Biletinial’ın kendileri ile paylaştığı bir konu üzerine hem sahada hem de ofiste çalışarak proje geliştirdi.

Türkiye’nin uluslararası platformdaki tek biletleme şirketi Biletinial, Harvard Business School’un (HBS) Field Immersion Projesi çerçevesinde tüm dünyadan seçtiği 171 iş ortağından biri oldu. Yaklaşık 6 ay önce başlayan proje çerçevesinde Harvard Business School, Türkiye’den 12 şirketi proje partneri olarak seçti. Türkiye’ye gelen HBS ekibi, seçilen şirketlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. HBS ekibinin Türkiye’de gerçekleştirdiği bir haftalık saha araştırması ve veri analizi sonrasında Biletinial için geliştirilen projeler, Biletinial üst yönetimine sunuldu.

Biletinial Türkiye’den seçilen 12 şirketten biri oldu

Online etkinlik bileteme şirketi olarak 2015 yılından beri faaliyet gösterdiklerini ve sadece 8 yılın sonunda Harvard Üniversitesi’nin iş ortağı olarak seçtiği bir şirket olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, "HBS ve Biletinial olarak geleceğimizi şekillendirecek çok özel bir iş geliştirme projesi gerçekleştirdik. Sektör lideri firmamız ve dünyaca ünlü eğitim kurumu HBS, sinema ve etkinlik sektörünü ileriye taşıyacak bir yolculuğa çıkarmak için bir araya geldi. Ekipler arasında hem kültürel hem de profesyonel bir köprü kuruldu. İki ekibin iş birliği ile dijital dönüşüm çağında sınırları zorlamak, sinema ve eğlence sektöründe izleyiciye yeni bir soluk getirmek için büyük adımlar atıldı" dedi.

Proje çerçevesinde İstanbul ve Bursa’da 20-40 yaş arası kişilere HBS öğrencileri tarafından sorular sorularak saha çalışmaları gerçekleştirildiğini dile getiren Uslu, "Proje bitiminde HBS yüksek lisans öğrencileri tarafından yönetim ekibimize proje sonu sunumu gerçekleştirildi. Ekipten almış olduğumuz verimli geri dönüşler, HBS’un öncü iş geliştirme prensipleri ve sektör lideri firmamız Biletinial’ın yenilikçi bakış açısı birleştirilerek kullanıcılarımızın sinema ve etkinlik sektörü deneyimlerini üst seviyeye taşıyacak ve sinema sektörüne yeni bir soluk getirecek sonuçlar doğurdu. Bu eşsiz sonuçları hayata geçirmek ve işimizi her geçen gün daha da iyiye taşımak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Uslu, HBS ekibinin Biletinial için geliştirdiği projeyi sektöre artı değer sağlamak için sinema işletmecileri ile paylaşacaklarını açıkladı.