Hasadı yapılan biberiyelerin yüzde 90'ı yurt dışına ihraç edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun talep üzerine vites artırdığı biberiye üretiminde 2022 yılının hasat miktarı yaklaşık 12 tona ulaştı. Ürünlerin yüzde 90’lık kısmı ise yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya ihraç edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimde dünya çapında bir performans ortaya koyuyor. Oluşturduğu üretim alanları, kullandığı tarım teknikleri ve uzman ekiple yaptığı çalışmalar Sakarya’yı bu konuda çok iyi bir seviyeye taşıdı. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla başlatılan her proje, belirli periyotlarla kapasite artırımıyla çalışmaya başlıyor. Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM), Erenler Alancuma, Pamukova’daki çilek tarlaları, Sapanca Fidan Üretim Merkezi ve daha birçok proje şehrin potansiyelini dünya standartlarına ulaştırdı.

Bu çerçevede kuzey bölgesinde 62 kilometre uzanan Sakarya Botanik Vadisi’nde yapılan biberiye üretimi de hedeflenen seviyeye ulaştı. Büyükşehir’in uzman üretim ekibi, Türkiye ve dünya pazarından yoğun talep alınması üzerine üretimde vites artırdı. Yüce’nin talimatıyla şehrin tarımsal kalkınma hamlelerine güç katmak adına kurulan Sera A.Ş ve Fidan A.Ş’nin koordinesindeki 2022 yılı biberiye üretiminde 2022 hasadı yaklaşık 12 tona ulaştı. Bu hasadın 6 bin 247 kiloluk kısmını yaprak, 5 bin 507 kiloluk kısmını ise sap bölümü oluşturdu.

Ürünlerin yüzde 90’lık kısmı yurt dışında faaliyet gösteren bir firmaya ihraç edildi. Yüzde 10’luk bölümü ise ürünlerin şifaya dönüştüğü Şifa Evi ve farklı ürünlerde işlenmek üzere Büyükşehir Laboratuvarı’na ayrıldı. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında, kanseri önlemede, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, kas ve eklemlerin tedavisinde büyük rolü olan biberiyenin üretiminde sezon kapandı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Sakarya’mızda tarımın geleceğine yön vermek için başlattığımız üretim seferberliğimize her gün güç katıyoruz. Bu çerçevede yüzlerce çeşit tıbbi ve aromatik bitki türümüzden bir tanesi olan biberiye hasadını taleplere cevap verebilmek için yüksek performansla tamamladık. Cennet vadisi olarak bilinen Sakarya Botanik Vadimizde tarımsal kalkınma hamlesinde Türkiye’ye en güçlü desteği verebilmek anlamında üretmeye ve pazara katkı sunmaya devam edeceğiz" denildi.