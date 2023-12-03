Olağanüstü seçimli genel kurul öncesi oy verme işlemi başlamadan açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, “Bugün dik duranların günüdür. Beşiktaş değişim istiyor. Biz gönülleri kırarak değil, ötekileştirerek değil, gönülleri kazanarak buraya geldik” dedi.

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul, Akatlar Spor Kompleksi’nde düzenleniyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, daha sonra başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

Adaylardan Hasan Arat da kürsüye gelerek, genel kurula seslendi. Arat, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bu güzel vatanı bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi ve Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve saygıyla anıyoruz. 120 yıllık Beşiktaş, Balkan Savaşları‘nda, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşımızda sporcularını şehit vermiştir. Armamızdaki ay-yıldız, milli mücadelede sporcularını kaybeden Beşiktaş’ın hak edilmiş bir onurudur. Ülkemizin gözbebeğidir” diyerek sözlerine başladı.

“Siz ibrada kimi alkışladıysanız ona sahip çıktınız”

Seçim günü belirlenene kadar çok zaman kaybedildiğini belirten Başkan Adayı Arat, “Değerli Beşiktaşlar, bu olağanüstü seçime kadar çok zaman vardı. 22 Ağustos‘ta, ‘Beşiktaş’ın kaybedecek tek bir günü bile yoktur’ dedik. Çok zaman kaybettik. Serdal kardeşim, 23 gün kala aday çıktı, evet olabilir. Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana az önce 20 senedir neredeydin dedi. Sanırım yazıyı yazanlar iyi hazırlamamış, benim formam orada duruyor. Benim oradaki müzede ay-yıldızlı formam duruyor. Ben hiç kimseden icazet almam. Divan kurulunda ne demiştim hatırlıyor musunuz, ‘ben buradayım’ demiştim. ‘Beşiktaş’ı sahipsiz bırakmayız’ dediler, bu ne demek. Burada Hasan Arat varken, burada efsane sporcularımız Samet Aybaba, Feyyaz Uçar varken, Beşiktaş sahipsiz kalır mı? Siz ibrada kimi alkışladıysanız ona sahip çıktınız” ifadelerini kullandı.

“Beşiktaş’ın kimseye borcu yoktur, herkesin Beşiktaş’a borcu vardır”

Kulübün onursal başkanı Süleyman Seba’nın evini müzeye çevireceklerinden bahseden Hasan Arat, “Değerli Beşiktaşlılar, bugün kendi iradenizle Beşiktaş’ın zihniyetini değiştirebilirsiniz. Beşiktaş’ın kimseye borcu yoktur, herkesin Beşiktaş’a borcu vardır. Beşiktaş’ta sporculuk yaptığım dönemlerde, sıkıntılı dönemlerden geçtim. Samet kaptanla aynı mahallede, Abbasağa‘da oturduk. Zor günlerdi bunlar ama arkasından onursal başkanımız Süleyman Seba geldi. Futbolda öz kaynak sistemi ile rakiplerin önüne geçen, futbolda rekorlar kıran Beşiktaş’ı, tabii ki Beşiktaşlar yönetecek. Ne dedik biliyor musunuz, Süleyman Seba‘nın ölüm yıl dönümünde; ‘Süleyman ağabey rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz’ dedik. Süleyman ağabeyin evini Süleyman Seba müzesi yapacağız. Süleyman ağabey, evlatların emaneti almaya geliyor. Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar yönetecek, Samet Aybaba yönetecek. Alt yapıya başkan yardımcımız Hüseyin Yücel, 10 milyon Euro tahsis etti. Samet Aybaba‘nın emrine verdi. Kendisi Şan Ökten Tesisleri’ni yapıp kulübümüze hediye edecek. Şan Ökten Tesisleri yıkılırken, siz buradaydınız. Beşiktaş Spor Okulları, Almanya ve yurdumuzda her yere yayılacak. Finansal sistemimiz hazır. Doktor Cüneyt Sezgin, divan kurulu üyesi, kardeşi istifa etti. Anlayışa bakın, denetim kurulundan kardeşi istifa etti. Sicil kurulundan arkadaşlar, bize mesaj yollamaya devam etti” diye konuştu.

“Yetkiyi bilenlere vereceğiz”

Futbolla birlikte amatör branşlara da önem vereceklerini söyleyen Arat, şöyle devam etti:

“Beşiktaş’ı yaşayan insanlar var burada. İletişim hazır, biz yetkiyi bilenlere vereceğiz. Öyle herkes mikrofona çıkıp konuşamayacak. Kartal Yuvaları hazır. Burada iki tane yiğit var, Onur Göçmez, Mete Vardar. Onlar TFF’nin icabına bakacak, merak etmeyin. Hukukçular kurulu kurulacak. Bütün hocalarımızla birlikte taraftarın Beşiktaş’ın hakkını savunacak. Gençler hayal kurun. Beşiktaşlılar, Beşiktaş Spor Koleji kurulacak. Cimnastik, voleybol, kürek masa tenisi, tekvando ve diğer branşla olimpiyatlara sporcu hazırlayacak. Bizde olimpiyatlara giden sporcu yok, biliyor musunuz. Basketbolda dün akşam 15 bin kişiyle Fenerbahçe’yi yendik. Bahçeşehir ile birleşeceğiz, Euroleague’e katılacağız. Akatlar Spor Salonu’nu ikinci başkanımız Hüseyin Yücel yapacak.”

“Bu yol Beşiktaşların yoludur”

Siyah-beyazlı camiaya kısa sürede gurur duyulacak bir Beşiktaş sunacaklarının sözünü veren Başkan Adayı Hasan Arat, “Değerli Beşiktaşlar, bugün dik duranların günüdür. Beşiktaş değişim istiyor. Biz gönülleri kırarak değil, ötekileştirerek değil, gönülleri kazanarak buraya geldik. Tüm Türkiye’yi dolaştık, Almanya’ya gittik yurtdışına temaslı bulunduk. Çocuklar, gençler, anneler, babalar sizleri dinledim. Sizlerin hedeflerini hayallerine özümsedim. Sizler de büyük ve itibarlı bir Beşiktaş istiyorsunuz. Size en kısa zamanda onur duyacağınız bir Beşiktaş’ı hissettirmeye başlayacağız. Dünyanın her yerinden gelen, Anadolu’nun göbeğinde gelen tüm arkadaşlarıma, tüm derneklerimize saygı ve sevgimizi sunuyorum. Sizler davamız Beşiktaş diyorsanız, bu devir kapanacak. Köprüden önce son çıkış diyorsanız, söz sizde. Bu yol Beşiktaşların yoludur. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah Beşiktaş’ı ve güzel vatanımızı korusun” dedi.