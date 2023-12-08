Hasan Arat, Beşiktaşlı futbolcularla bir araya geldi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcularla bir araya geldi.
Arat, yönetim kurulu üyelerimizin de yer aldığı buluşmada; Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti. Takıma hitaben bir konuşma yapan Arat, siyah-beyazlılara Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.
Başkan Arat, daha sonra BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.