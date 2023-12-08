Hasan Arat, Beşiktaşlı futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya geldi.

Hasan Arat, Beşiktaşlı futbolcularla bir araya geldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcularla bir araya geldi.

Arat, yönetim kurulu üyelerimizin de yer aldığı buluşmada; Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla sohbet etti. Takıma hitaben bir konuşma yapan Arat, siyah-beyazlılara Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Başkan Arat, daha sonra BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.