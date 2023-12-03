Hasan Arat'tan genel kurul üyelerine çağrı

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat, oy verme işleminin yapıldığı Akatlar Spor Kompleksi içerisinde ve dışında oluşan uzun kuyruklara rağmen genel kurul üyelerinin salona gelip oy kullanmasını istedi.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi devam ediyor. Akatlar Spor Kompleksi’nde oluşan yoğunluk sebebiyle Başkan adaylarından Hasan Arat da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Sakın geri dönmeyin"

Tarihi kongrelerden birinin yaşandığını dile getiren Arat, "23 yıllık düzenin bu nedenle son bulması lazım. Beşiktaş camiasına bunu layık görenler, burayı yönetemezler. Beşiktaş camiası bu şekilde beklemeyi hak etmiyor. Herkes sabırlı olsun. Dışarıda 1.5 kilometreye uzanan kuyruklar var. Sakın bırakıp gitmeyin. Zaten istenen buydu. Lütfen mücadele edin. Biraz daha bekleyin. Çok haklısınız ama bir daha Beşiktaş’ta böyle bir şey olmayacak. Dün bu yönetimi alkışlayanlar bugün şimdi ne diyecekler. Bekleyin, oyunuzu kullanın. Sakın geri dönmeyin" ifadelerini kullandı.

"Biz bu işi değiştirmeye geldik"

Salon önündeki bariyerlerin uzatılması gerektiğine dikkat çeken Hasan Arat, "Bariyerlerden içeriye girenler saat 5’i geçse bile oy kullanma hakkına sahip. Böyle bir düzen olamaz. Beşiktaşlılar bu davadan vazgeçmesin. Biz bu işi değiştirmeye geldik. En önemli neden de bu işte" şeklinde konuştu.

Başkan Adayı Hasan Arat, 10 binin üzerinde katılım beklediğini de sözlerine ekledi.