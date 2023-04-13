Hasan Ayaroğlu'dan Ahmet Yıldırım açıklaması: 'Bana küfür edip boğazımı sıktı'

TFF 2. Lig’de mücadele eden Bursaspor’un 24Erzincanspor’la oynadığı maçta rakip takımın teknik adamı Ahmet Yıldırım’la münakaşaya giren Hasan Ayaroğlu, “Bana küfürlü konuşup boğazımı sıktı. Olay geçti, ceza da verilmedi. Ben sadece yaptığı hareketi kınıyorum” dedi.

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Hasan Ayaroğlu, Düzcespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde idman öncesi konuşan 28 yaşındaki oyuncu, öncelikle 24Erzincaspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım’la yaşadıklarını anlattı. Ayaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Öncelikle futbol hayatımda hiç böyle bir olayla gündeme gelmemiştim. Rakip teknik adamla ile münakaşaya girmemiştim. Ağzımdan argo kelime dahi çıkmadı. İyi niyetli ve güzel bir dille orada hocaya bir şey söyledim. Ortam gerilsin istemedim. Bana küfürlü konuşup boğazımı sıktı. Olay geçti, ceza da verilmedi. Ben sadece yaptığı hareketi kınıyorum. Bu olaylarla gündeme de gelmek istemiyorum.”

“Özer Hurmacı aile ortamı oluşturdu”

Bursaspor’un önemli isimleri arasında yer alan Hasan Ayaroğlu, kendi performansı ile ilgili olarak, “Performansım giderek artıyor gibi gözükebilir ama benim normal performansım bu zaten. Sakatlıklarım ve ağrılarım vardı. Bunlar geçince kendimi daha iyi gösterebiliyorum. İnşallah aynı sakatlıkları yaşamam” ifadelerini kullandı. Özer Hurmacı’nın takımın başına gelmesini değerlendiren Hasan Ayaroğlu, “Özer Hocamız ilk başta futbolcu olarak geldi. Bize bu ekstra olarak motivasyon kattı. İyi bir aile ortamı oluşturdu. Futbolculuktan hocalığa geçince aile ortamını daha da pekiştirdi. İyi bir ortam oldu ve iyi sonuçlar almaya başladık. 3’te 3 yaptık, bu hafta inşallah 4’te 4 yaparız” dedi.

“7 maçı da kazanıp Play-Off’tan üst lige çıkmak istiyoruz"

“Bursaspor’un Play-Off yapma imkanı var mı?” sorusuna Hasan Ayaroğlu şu cevabı verdi: “Play-Off imkanı var ancak biz maç maç ilerlemek istiyoruz. Belirli bir hedef koymuyoruz. Kalan 7 maçı da kazanmak istiyoruz. Bu ligi de az çok taraftarımız da gördü. Kazanamayacağımız maç yok. Gününüzde olursanız herkesi yenebilirsiniz. Bu hafta Düzce’yi mağlup edip, sezon sonunda da Play-Off’a da kalıp, inşallah üst lige çıkartırız takımımızı”

“Sezon başında yakalayamadığımız bu havayı sonradan yakaladık”

“Sezon başında Bursaspor’da ne yoktu da şu anda var?” sorusuna Hasan Ayaroğlu, “Sezon başında bu lige yeni düştüğümüz için alışık değildik. Bu ligin atmosferi çok farklı. Taraftarımız da bunu görüyor. Böyle bir lig de beklemiyorduk. Tecrübe eksikliğimiz de vardı. Maç maç gençlerimiz de tecrübe kazandıkça bu ligin oyununu oynamaya başladık. Moral motivasyon ikinci yarıda daha da çok arttı. Sezon başında yakalayamadığımız bu havayı sonradan yakaladık” cevabını verdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona eren Hasan Ayaroğlu’nun, gelecek sezon yeşil-beyazlı formayı giyip giymeyeceği ile ilgili soruyu ise şu şekilde cevapladı: “Bu soru için çok erken. Bu sezonu sağ salim atlatalım. Ona sezon bittikten sonra bakacağız.”