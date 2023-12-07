Hasan Basri Çantay'ın ismi, BAÜN'de yaşayacak

Milli Mücadele Kahramanı Alim ve Mütefekkir Hasan Basri Çantay’ın ismi Balıkesir Üniversitesinde yaşayacak.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Hasan Basri Çantay Konferans Salonunun açılış programı yapıldı. Açılışın ardından İlahiyat Fakültesi tarafından Hasan Basri Çantay Paneli gerçekleştirildi.

Programa; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Fatih Satıl, Çantay ailesi üyeleri, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin Özel, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Feyyaz Çiftçi ve Fikrettin Kocaman, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan panelin açılış konuşmasını Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu yaptı. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu yaptığı konuşmada, üniversiteye yeni bir toplantı ve etkinlik salonu kazandırmanın yanında, konferans salonuna Balıkesir ve Milli Mücadele tarihi için önemli bir değer olan Hasan Basri Çantay’ın ismini vermekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Rektör Oğurlu’nun açılış konuşmasının ardından; Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Özkan’ın yaptığı, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yunus Emre Gördük ve Doç. Dr. Ahmet Ali Çanakçı ile Çatay ailesi üyelerinden Nezih Çantay’ın konuşmacı olarak yer aldığı Hasan Basri Çantay paneli gerçekleştirildi.