Hasan Basri Çantay vefatının 59. yıldönümünde anıldı

Balıkesirli Milli Mücadele Kahramanı ve TBMM İlk Karesi Milletvekili Hasan Basrî Çantay vefatının 59. Yıldönümünde düzenlenen söyleşi ile anıldı.

Balıkesir Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği (BAYŞAD) iş birliğinde Hasan Bari Çantay, 59. Vefat yıldönümünde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşi ile anıldı. Söyleşi Programına; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Genel Sekreter Yemliha Yanar, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Durak, Enes Bilgin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aytekin Yılmaz, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onocak, Balıkesir Üniversitesinden akademisyenler, BAYŞAD yönetimi yazar ve şairleri ile öğrenciler yer aldı.