Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ‘rüşvet ve suç gelirlerini aklama’ suçundan ifade vermek üzere sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne geldi. Selim İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında ‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçları iddiasıyla ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermeye başladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci’nin, Mali Suçlarla Mücadele Şubesine gelen Selim İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu’nun ifade işlemleri sırasında yanlarında avukat olarak bulunduğu öğrenildi.